The River Cleaner

Rivers.Global har utviklet en oppsamler til bruk i elver. SINTEF Ocean i Trondheim har sett på tegningene, og gitt tommel opp. De anbefalte oss å få bygget en prototype og få den testet i en virkelig elv. Det har vi gjort. Trykk på HJEM, og se filmen som ligger der.

Rimelig. Solid. Effektiv. Lokal. Patentfri

The River Cleaner bruker strømmen i elva til å føre plast og annet inn i en stor not. Ingen solceller, ingen dieselaggregat. Strømmen man trenger, finnes i elva. Når nota er full, heises den på land for sortering, resirkulering og forsvarlig videre håndtering.

Under utviklingen av The River Cleaner har vi hatt noen klare mål i sikte:

Den skal være rimelig, og kunne produseres av materialer som er å få tak i overalt.

Den skal være solid nok til å tåle monsunregn og sterk vannføring.

Den skal være effektiv, nota skal kunne tømmes raskt.

Den skal monteres så båttrafikk lett kan passere.

Byggeprosess, transport og installasjon av The River Cleaner skal dokumenteres med videoer og tegninger, som gjøres tilgjengelig for alle, for gratis kopiering. Ingenting skal patenteres her. Det gjøres slik fordi det haster med å få redusert det jevne tilsiget av plast til havet som elvene står for.

Selvgjort er velgjort

Ettersom The River Cleaner er pantentfri, er det fritt fram for hvem som helst å produsere og installere oppsamleren. Oftest vil det være myndigheter eller miljøorganisasjoner som sitter i førersetet. For at rensingen av elvene skal være effektiv, bør en rekke forutsetninger være på plass.

1. Lokale myndigheter eller organisasjoner må sørge for at avfallet som blir samlet opp, blir håndtert forsvarlig, altså at de har en infrastruktur på plass for søppelhåndtering.

2. De må også stå for vedlikehold av The River Cleaner, jevnlig tømming og mannskap til å sortere det som samles i nota.

3. De betaler for produksjonen og installasjonen av The River Cleaner. Man tar bedre vare på noe man har betalt for. Rivers.Global kan gi tilskudd til en pilot.

Rivers.Global’s rolle

Den første oppsamleren vil naturlig nok være den dyreste. Nå har vi en prototype på plass som beviselig virker. Nå vil vår rolle i dette prosjektet bli å informere organisasjoner og myndigheter i Sør-Amerika, Afrika og Asia om at det The River Cleaner finnes og at den er helt gratis å kopiere. Og være en støtte i den første perioden.

Følgende trengs for at The River Cleaner skal være effektiv:

En elv med mye flytende plast. Elva må være over flomålet, altså at den hele tiden renner mot havet. Elva må ha vannføring, også i tørkeperioder. Elva må ha en elvebredd som er lett tilgjengelig.

Ditt bidrag ønskes velkommen!

Nå har du en mulighet til å være med og stanse strømmene av plast til havet. Vi håper å se oppsamlere i aktivitet døgnet rundt mange steder i verden hvor det renner en stri strøm av plast ut i havet. Totalt regner man med at så mye som 15 tonn plast blir tilført havet hvert eneste minutt. Mye av dette kommer via verdens elver.

Med dette prosjektet går vi første gang bredt ut og utfordrer enkeltpersoner, skoler og høgskoler, bedrifter, rederier og kommuner til å stå sammen med oss. Med din hjelp skal vi hindre tonnevis av plast i å nå havet. I elvene er plasten fortsatt relativt enkel og relativt rimelig å få tak i, det er dessverre ikke tilfelle når den har kommet ut i havet.

Tusen takk til alle som støtter med bidrag eller medlemskap!